VIDEO Donald Trump promite ca SUA vor incheia "foarte repede" un acord comercial cu Marea Britanie

Va fi vorba de "un acord foarte important", a dat Trump asigurari in fata jurnalistilor prezenti la inceputul intrevederii sale cu premierul britanic, in marja summitului G20 ce se desfasoara la Hamburg, Germania.De asemenea, Donald Trump a declarat ca se va duce in vizita oficiala la Londra in pofida polemicii pe care aceasta vizita o suscita in Marea Britanie. "Ma voi duce la Londra", a declarat el.Incheierea unui nou acord comercial a devenit necesara in conditiile in care Marea Britanie va parasi blocul comunitar. Nu exista un acord comercial separat intre SUA si Marea Britanie, dat fiind ca relatiile comerciale erau administrate pana acum de UE, a carei membra era Marea Britanie.Trump nu a oferit detalii despre ce va contine acest acord comercial cu Marea Britanie.