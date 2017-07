Liderii G20 incearca sa ajunga sambata la un consens privind comertul si schimbarile climatice

Cancelarul Merkel, pentru care summitul este o ocazie de a-si dovedi calitatile diplomatice inainte de alegerile federale din septembrie, a salutat prima reuniune bilaterala Trump-Putin, ce a avut loc vineri. De altfel, aceasta intalnire, ce a inceput cu o starngere de mana si a durat timp de peste doua ore, a fost una dintre cele mai intens asteptate din ultimii ani.Pe agenda discutiilor s-a aflat interferenta rusa in alegerile americane, dar cei doi sefi de stat au convenit sa se concentreze pe viitor, nu pe trecut - un rezultat criticat dur de democratii din Congres.Liderilor G20 le-a fost dificil sa ajunga la un consens privind clima si politicile comerciale, in pofida unui apel lansat de Merkel pentru compromisuri in negocierile in care Trump si restul sefilor de stat si de guvern se afla in tabere opuse."Echipele au mult de munca in fata lor in aceasta noapte (vineri spre sambata - n.r.)", a declarat Angela Merkel, referindu-se in special la negocierile comerciale. "Sper sa ne aduca un rezultat bun in aceasta noapte. Insa discutiile sunt foarte dificile. Nu vreau sa vorbesc despre acest lucru", a adaugat ea.De altfel, reprezentatii statelor G20 lucreaza de saptamani pentru a ajunge la compromisuri, iar surse europene au declarat ca au reusit sa gaseasca o noua exprimare privind clima. Liderii nu si-au dat inca acordul pentru folosirea ei.Astfel, cel mai recent proiect de comunicat afirma ca Acordul de la Paris pentru combaterea schimbarii cu climatice este "ireversibil", dar renunta la o referire dintr-o versiune anterioara privind o "abordare globala", pentru ca unele tari au interpretat aceasta formulare ca sugerand ca exista o cale paralela Acordului de la Paris.De asemenea, include un paragraf care stipuleaza ca Statele Unite vor "lucra strans cu alti parteneri pentru a-i ajuta sa aiba acces si sa utilizeze combustibilii fosili in mod mai curat si mai eficient". Unii experti sunt sceptici, insa, ca liderii vor aproba referirea la combustibilii fosili, pentru ca acest lucru ar putea fi interpretat drept o aprobare voalata a politicii Washingtonului.Pe langa rezolvarea diferendelor privind mediu si clima, Merkel va trebui sambata sa conduca si discutiile privind migratia - un dosar care a devenit si mai dificil dupa investirea lui Trump la Casa Alba, la inceputul anului.