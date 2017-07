Rex Tillerson: A fost o "alchimie pozitiva" intre Trump si Putin

"Intalnirea a fost foarte constructiva, legatura dintre cei doi lideri s-a facut foarte repede", a declarat presei Rex Tillerson, in marja summitului G20 de la Hamburg (Germania)."Exista foarte clar o alchimie pozitiva intre ei", a adaugat el, comentand prima intalnire a celor doi sefi de stat la care a fost prezent, conform Agerpres Intrevederea a durat aproape doua ore si 15 minute, a precizat seful diplomatiei de la Washington."Au fost atatea subiecte pe masa (...) Aproape toate au fost abordate (...) Nici unul, nici celalalt nu doreau sa puna capat" reuniunii, a subliniat demnitarul american.Membri ai delegatiei americane au trimis-o pe Prima Doamna a Statelor Unite, Melania Trump, "la un moment dat, pentru a vedea daca poate sa puna capat reuniunii, dar nici asta nu a functionat si am stat o ora in plus. Clar ea a dat gres", a spus in gluma Rex Tillerson.Aceasta prima intalnire intre celor doi lideri era foarte asteptata cu ocazia summitului G20 din cauza relatiilor tensionate dintre cele doua tari in privinta a numeroase subiecte: in afara de interferentele Rusiei in SUA, razboiul din Siria si Ucraina, mai scrie AFP.