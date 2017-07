Senatorii germani legalizeaza casatoria intre persoane de acelasi sex si reabiliteaza barbati gay condamnati in baza "paragrafului 175"

Bundesratul a aprobat proiectul de lege privind "casatoria pentru toti" - cu 393 la 226 de voturi si patru abtineri - la o saptamana dupa Bundestag, Camera inferioara a Legislativului federal.Germania a recunoscut de mult parteneriatul civil intre cupluri de acelasi sex, alaturandu-se astfel mai multor tari din Uniunea Europana (EU), care recunosc drepturi maritale acestor cupluri.

Votul istoric in Bundestag de saptamana trecuta a avut loc in urma unei dezbateri "neobisnuit de scurte", noteaza DPA, la cateva zile dupa ce cancelarul conservator Angela Merkel a renuntat sa se mai opuna casatoriei intre persoane de acelasi sex si i-a indemnat pe parlamentarii din partidul ei sa voteze cum le dicteaza constiinta.Merkel, care candideaza la al patrulea mandat de cancelar in alegerile legislative din septembrie, a votat "impotriva".Adoptarea textului in Bundesrat era asteptata, iar acesta a trecut astfel prin Parlament inaintea vacantei de vara.Bundesratul a adoptat, intr-un vot separat, o lege in vederea reabilitarii si despagubirii a mii de homosxuali condamnati in baza unei vechi legi, in vigoare cea mai mare parte a secolului al XX-lea.Persoanele condamnate in baza "paragrafului 175" al Codului Penal german - care incrimina homosexualitatea si o pedepsea aspru cu inchisoarea - urmeaza sa primeasca o despagubire in valoare de 3.000 de euro, plus cate 1.500 de euro pentru fiecare an de inchisoare.Prevederile dure ale "paragrafului 175", care a intrat in vigoare in 1871, au fost inasprite de nazisti in 1935, la doi ani dupa ce au preluat puterea, si au fost adaptate de guverne postbelice atat in vestul Germaniei, cat si in estul comunist.Legea a fost "diluata" in Germania de Vest in 1969, dupa care a fost abrogata in 1994. Aproximativ 64.000 de barbati au fost condamnati in baza "paragrafului 175", dintre care aproximativ 5.000 se mai afla in viata, potrivit unor date oficiale.