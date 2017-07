Ingerintele ruse in alegerile din SUA: Trump "accepta" dezmintirile Moscovei, spune Lavrov / Administratia Trump spune ca relatarea lui Lavrov nu a fost precisa

Oficiali din administratia Trump au dezmintit rapid informatia, spunandu-le reporterilor prezenti la summitul G20 din Germania ca relatarea lui Lavrov nu a fost precisa, scrie FoxNews "Presedintele Trump a spus ca a inteles declaratiile clare ale lui Vladimir Putin, afirmand ca acest lucru nu este adevarat si ca autoritatile ruse nu au intervenit (in alegerile din SUA, n.r.), si ca accepta aceste declaratii", a spus Lavrov presei, la finalul primei intalniri oficiale intre cei doi sefi de stat, in marja summitului G20 desfasurat la Hamburg, in Germania.Afirmatia lui Lavrov ar parea ca se abate de la ceea ce secretarul de stat Rex Tillerson le-a spus reporterilor in timpul unui briefing, mai noteaza Fox. Tillerson le-a spus reporterilor in cadrul briefingului de vineri ca Trump a deschis intalnirea prin a-si exprima ingrijorare in legatura cu presupusa ingerinta a Rusiei in campania prezidentiala din Statele Unite, fapt ce a condus la o discutie “robusta”.“Presedintele l-a presat pe Putin in mai multe randuri – Putin a negat implicarea, asa cum cred ca a mai facut-o in trecut”, a afirmat secretarul de stat Rex Tillerson. “ Ei (Putin si Trump – n.red) au avut un schimb de replici foarte robust si lung pe acest subiect", a mai spus Tillerson.