Prima intalnire fata in fata intre Donald Tump si Vladimir Putin

Ambii au declarat ca doresc sa repare legaturile bilaterale, care au fost afectate de crizele din Siria si Ucraina si, de asemenea, de presupusa implicare a Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA, scrie BBCNews in pagina electronica.Inaintea reuniunii G20, 76 de politisti au fost raniti in ciocniri cu protestatarii. Mitinguri de masa sunt asteptate vineri.Liderii lumii se confrunta cu propriile lor diviziuni in ceea ce priveste schimbarile climatice si schimburile comerciale.Cei doi lideri urmeaza sa se intalneasca vineri dupa-amiaza in paralel cu summit-ul G20.Mass-media rusesti au declarat ca intalnirea va dura o ora, dar alte informatii aparute mai tarziu sugereaza ca ar putea fi de aproximativ 30 de minute.Se asteapta ca cei doi presedinti sa se concentreze in principal asupra problemelor din Siria si Ucraina.Joi, Donald Trump a folosit un discurs in capitala poloneza Varsovia pentru a cere Rusiei sa opreasca "destabilizarea" Ucrainei si a altor tari.Moscova ar trebui, de asemenea, sa puna capat sprijinului pentru "regimurile ostile", cum ar fi cele din Siria si Iran si "sa se alature comunitatii natiunilor responsabile", a mai spus presedintele american.Presedintele Trump a cerut Rusiei sa se alature "luptei impotriva dusmanilor in apararea civilizatiei in sine".Kremlinul a respins comentariile.Rusia a anexat Peninsula Crimeea din sudul Ucrainei in 2014 si este acuzata ca trimite trupe si arme separatistilor din estul Ucrainei.Moscova neaga afirmatiile, dar admite ca "voluntarii" rusi lupta cu rebelii.In Siria, Washingtonul sustine anumite grupari armate de opozitie, in timp ce Moscova este principalul aliat al presedintelui Bashar al-Assad.Și, rămâne de văzut dacă chestiunea presupusei interferențe a Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016 va apărea la discuțiile Trump-Putin.