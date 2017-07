Cipru: Negocierile pe tema reunificarii insulei s-au incheiat fara vreun acord

"Sunt profund dezamagit sa va informez ca, in pofida angajamentului si hotararii tuturor delegatiilor si diferitelor parti implicate (...), Conferinta pe tema Ciprului s-a incheiat fara a se ajunge la un acord", a anuntat Guterres in fata jurnalistilor prezenti in statiunea alpina Crans-Montana.Gazduite in aceasta statiune de iarna elvetiana inca din 28 iunie, sub egida ONU, aceste negocieri inter-cipriote au fost considerate ca fiind cea mai buna sansa pentru a pune capat divizarii insulei mediteraneene inca din 1974 .Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, s-a intalnit joi in Elvetia cu liderii ciprioti rivali in scopul de a incerca deblocarea negocierilor, demarate pe 28 iunie, si apropierea punctelor de vedere in ce priveste o reunificare a insulei.El a vorbit cu presedintele cipriot, Nicos Anastasiades, cu iderul cipriot turc, Mustafa Akinci si cu reprezentanti ai tarilor garante ale securitatii insulei: Grecia, Turcia, Regatul Unit (fosta putere coloniala) si cei ai Uniunii Europene.Discutiile au vizat reunificarea insulei, divizata de peste 40 ani. Runda precedenta de negocieri a avut loc in ianuarie, tot in Elvetia, fara rezultat.Insula Cipru cu un milion de locuitori este divizata din 1974 cand armata turca a invadat partea sa de nord ca reactie la o lovitura de stat ce urmarea alipirea tarii la Grecia si a provocat temeri in randul minoritatii turce de pe insula.