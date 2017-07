Rusia a intrebat SUA despre zonele din Siria in care sa fie interzis zborul

Rusia a intrebat SUA pentru mai multe informatii dupa ce Secretarul de Stat american Rex Tillerson a afirmat ca este dispus sa discute cu administratia de la Moscova despre zone din Siria in care avioanelor nu le este permis sa zboare, conform Ministrului de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, potrivit Reuters."Noi am solicitat informatii. Nu am primit momentan un raspuns la intrebarea despre ce zone in care sa fie interzis zborul vorbeste administratia de laz Washington. Deoarece nimeni nu a discutat vreodata despre aceste zone", a afirmat Lavrov la televiziunea de stat a Rusiei."Sung sigur ca orientarea acestor comentarii, in ciuda oricarei intrebari despre formulari, reprezinta un pas in directia potrivita", a adaugat Lavrov.Pe 19 iunie, Rusia a anuntat ca suspenda cooperarea cu Washingtonul privind prevenirea incidentelor aeriene in Siria si a precizat ca toate avioanele coalitiei internationale care zboara la vest de Eufrat vor fi "supravegheate" si "considerate drept tinte", scrie AFP.