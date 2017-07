Turcia a retinut 10 activisti pentru drepturile omului, sub acuzatia ca fac parte dintr-o grupare terorista

Politistii turci au retinut 10 persoane, printre care directorul local al Amnesty International si alti activisti pentru drepturile omului, sub suspiciunea de apartenenta la o organizatie terorista, a declarat Amnesty, joi, in ceea ce a numit un "abuz grotesc al puterii", relateaza Reuters.





Detentiile au intervenit la mai putin de o luna dupa ce o instanta a ordonat arestarea presedintelui filialei Amnesty din Turcia, Taner Kilic, sub aceeasi acuzatie, dupa o lovitura de stat in iulie 2016. Kilic ramane in inchisoare in asteptarea procesului.





Directorul Amnesty Turkey, Idil Eser, si ceilalti au fost scosi de la o intalnire la un hotel din Buyukada, o insula chiar la sud de Istanbul, si dusi la diverse sectii de politie din cel mai mare oras al Turciei, miercuri seara, a spus avocatul unora dintre detinuti, Bahri Belen, pentru Reuters.





Belen a spus ca procurorii au decis o perioada de detinere de sapte zile, care trebuie aprobata de un judecator. Politia nu a comentat imediat, dar Belen a spus ca o explicatie ar putea veni vineri, cand activistii vor fi transferati de la sectiile de politie la sediul Politiei din Istanbul.





Secretarul general al Amnesty International, Salil Shetty, a descris acuzatiile impotriva celor 10 persoane care au participat la un atelier de lucru privind securitatea digitala si gestionarea informatiilor, ca fiind absurde, iar detentia este contrafacuta.





"Ei sunt acum investigati pentru ca ar fi membri ai unei organizatii teroriste", a spus Shetty intr-o declaratie.