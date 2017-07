Discursul lui Donald Trump la Varsovia, principalele puncte: Critici deschise fata de Rusia si sprijin ferm pentru articolul 5 din NATO / Plus - setea de Dumnezeu

Intr-un discurs sustinut in capitala poloneza, prima etapa a unui turneu european inceput miercuri seara, Trump a facut si un rechizitoriu neobisnuit la adresa Rusiei, care nu vede cu ochi buni expansiunea Aliantei spre granitele sale.Statele Unite, a spus el, lucreaza cu aliatii lor pentru a se opune "actiunilor Rusiei si comportamentului sau destabilizator".Acesta a admis , pentru prima oara, ca Rusia ar fi putut sa se implice in alegerile prezidentiale din 2016. "Ar fi putut foarte bine sa fi fost Rusia. Cred ca ar fi putut fi si alte tari. Nu doresc sa fiu foarte exact. Dar cred ca multi oameni au interferat" in alegerile din SUA, a spus Trump, intr-o vizita la Varsovia.Aceste rare critici impotriva Rusiei intervin cu o zi inainte de prima sa intalnire cu Vladimir Putin la summitul G20 din Germania.Trump se limitase pana in prezent sa denunte drept "fake news" acuzatiile legate de interferenta ruseasca.Pe langa criticile impotriva Moscovei, Trump si-a linistit aliatii europeni si NATO."Statele Unite au dovedit, nu doar prin vorbe, ci prin fapte, ca sprijinim ferm articolul 5" al Tratatului NATO, a spus Donald Trump, la o luna si jumatate dupa o interventie la Bruxelles in care a ales deliberat sa aleaga sa nu afirme angajamentul american privind respectarea articolului 5."Legatura transatlantica intre SUA si Europa este in continuate puternica si poate, in anumite privinte, mai puternica decat niciodata", a spus el, in fata a circa 15.000 de polonezi adunati intr-o piata din Varsovia, pentru a asculta discursul sal."Experienta Poloniei ne reaminteste - apararea Occidentului se bazeaza in ultima instanta nu doar pe mijloace, ci si pe vointa locuitorilor sai de a castiga", a declarat el.In acest discurs, Trump a desenat imaginea unui Occident confruntat cu provocari existentiale, - terorismul, birocratia si eroziunea traditiilor."Intrebarea fundamentala a epocii noastre este sa stim daca Occidentul are vointa de a supravietui", a continuat el.In acest ton, Trump a asigurat ca "poporul polonez, poporul american si popoarele Europei exclama: 'ne e sete de Dumnezeu'".Trumo a inceput turneul european cu Polonia, iar pentru Thomas Wright, analist la Brookings Institution, "nu e o intamplare, deoarece e o tara cu un guvern ultra-conservator si eurosceptic".O prima etapa facila inainte de a participa la summitul G20 de la Hamburg, unde omologii sai din 20 de mari tari si economii emergente il asteapta.Climatul acestui turneu este si mai intunecat de testul cu racheta intercontinentala efectuat marti de Coreea de Nord si care, potrivit expertilor americani, ar putea atinge Alaska, precum si de tensiunile chino-americane care decurg de aici."Cer tuturor natiunilor sa infrunte aceasta amenintare globala si sa arate public Coreii de Nord ca exista consecinte pentru comportamentul sau foarte, foarte rau", a spus Trump, la Varsovia.Washingtonul se gandeste la masuri "foarte severe", a adaugat presedintele american.Este vorba de a doua vizita in Europa a presedintelui Trump, care este insotit de Melania, fiica sa Ivanka si sotul acesteia, Jared Kushner. Prima calatorie, in mai, a revelat profunzimea neincrederii instalate pe cele doua tarmuri ale Atlanticului.