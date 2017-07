Bill Gates atrage atentia asupra dilemei Germaniei in problema migratiei: Cu cat sunteti mai generosi, cu atat mai multi oameni vor dori sa paraseasca Africa

"Pe de o parte, vreti sa preluati refugiati, sa va aratati generosi. Insa cu cat sunteti mai generosi, cu atat se da vestea despre asta - ceea ce, la randul sau, motiveaza si mai multi oameni sa paraseasca Africa", a spus Gates, pentru Welt am Sonntag . "Pentru Germania, e imposibil sa preia aceasta masa de oameni, care astfel s-ar pune pe drum. Asta inseamna ca va trebui sa ingreunati oamenilor din Africa folosirea rutelor de pana acum, inspre Europa". Gates mai e de parere ca migratia africana inspre tarile europene va creste, creind o "presiune enorma".Welt.de a difuzat in editia sa de duminica un interviu luat pe Skype multimiliardarului Bill Gates, cunoscut pentru implicarea fundatiei sale in actiuni caritative in Africa. "Sper ca alte tari sa urmeze exemplul Germaniei", care "a investit enorm in gestionarea crizei refugiatilor" a spus el, atragand insa atentia asupra "dilemei germane" aparute in acest context.Tocmai pentru a avea un cadru de actiune si un plan investitional pentru aceasta problema, la mijlocul lunii iunie a avut loc la Berlin Conferinta Africa a Presedintiei germane a G20. La ea au participat 800 de invitati, intre care 11 sefi de state si de guverne, 30 de ministri de resort si 178 de jurnalisti. In centrul discutiilor si consultarilor din cadrul Conferintei a stat Initiativa G20 "Compact with Africa". Aceasta initiativa tinteste crearea unui cadru mai bun pentru investitiile din Africa.Tot atunci, Banca Mondiala, FMI-ul si Banca de Dezvoltare a Africii au prezentat raportul "The G20 Compact with Africa: A Joint AfDB, IMF, and WBG Report", "salutat de ministrii de finante si guvernatorii bancilor de devize din Baden-Baden", relateaza pagina oficiala a ministerului de finante german . Raportul prezinta o serie de instrumente si masuri care ar urma sa amelioreze conditiile macroeconomice, economico-politice si financiare, pentru investitiile private in tarile africane.Dintre aceste tari, un interes deosebit au prezentat Coasta de Fildes, Marocul, Ruanda, Senegal si Tunisia, care au trimis si solicitari in scris ministrului de finante german, Wolfgang Schauble. Pe baza exprimarii explicite a intentiilor lor, in urmatoarele luni vor fi incheiate parteneriate investitionale, se mai arata in comunicat.