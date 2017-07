Japonia si Uniunea Europeana au semnat un acord de liber schimb

Japonia si Uniunea Europeana au convenit, joi, asupra unui pact de liber schimb, semnaland opozitia fata de turnura protectionista pe care o ia presedintele SUA Donald Trump, anuntand ca "America va fi pe primul loc", relateaza Reuters. Premierul japonez Shinzo Abe a declarat ca UE si Japonia vor forma cea mare zona de liber schimb din lume, detinand impreuna 40% din comertul mondial.









Semnat la Bruxelles in ajunul intalnirilor cu Trump la summitul G20 de la Hamburg, "acordul politic" dintre doua dintre cele mai mari economii ale lumii este plin de simbolism si lasa unele domenii de negociere inca neterminate, desi oficialii insista ca notele cheie au fost stabilite saptamana aceasta.





"Am promis ca vom face tot ce ne sta in putinta pentru a incheia discutiile politice si de schimb comercial intre Japonia si Uniunea Europeana in ajunul summitului G20. Si am facut-o", a declarat presedintele Consiliului Europei, Donald Tusk, intr-o conferinta de presa.





Acordul de patru ani, care vor fi cunoscut sub numele de Acordul de parteneriat economic UE-Japonia, a fost grabit pentru o semnatura finala in lunile urmatoare alegerii lui Trump si a mutarilor sale pentru a elimina un pact de comert cu Japonia si a lasat deoparte discutiile cu UE.





Oficialii s-au alarmat la retragerea aparenta a lui Trump de la sistemele multilaterale de tranzactionare deschise spre o politica agresiva "America First".





"Impreuna, trimitem un mesaj puternic lumii ca suntem pentru un comert deschis si echitabil. In ceea ce ne priveste, nu exista nicio protectie in protectionism", a declarat Jean Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene.





Premierul japonez Shinzo Abe a declarat ca, cu 40% din comertul mondial, UE si Japonia vor forma cea mai mare zona economica deschisa din lume, reprezentand o treime din productia economica globala.