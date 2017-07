Donald Trump: Coreea de Nord va suporta consecintele comportamentului sau. Washingtonul ia in calcul masuri severe

"Fac apel la toate natiunile sa infrunte aceasta amenintare globala si sa ceara public Coreei de Nord sa suporte consecintele comportamentului sau foarte rau", a afirmat Trump.Washingtonul se gandeste la masuri "foarte severe", a adaugat liderul de la Casa Alba.Donald Trump participa joi, la Varsovia, in calitate de invitat special, la Summitul 'Initiativei celor Trei Mari', la care participa si Klaus Iohannis.Este de asteptat ca liderul de la Casa Alba sa sustina, la Varsovia, un discurs de importanta majora in care sa prezinte viziunea sa despre relatiile cu Europa si, mai ales, sa promoveze gazul natural lichefiat american ca alternativa la gazul rusesc, ceea ce va insemna reducerea dependentei energetice fata de Moscova. Dupa Varsovia, Trump va participa la summit-ul G20 de la Hamburg si va avea o intalnire cu Vladimir Putin, scrie AFP.In prima sa conferinta de presa la Varsonia, Trump a declarat ca spera ca mai multe transporturi de gaz natural lichefiat american sa ajunga in urmatoarea perioada in Polonia.Trump a mai declarat, joi, la inceputul vizitei sale la Varsovia, ca Statele Unite "se angajeaza sa mentina pacea si securitatea in Europa Centrala" si "colaboreaza cu Polonia pentru un raspuns la actiunile Rusiei si la comportamentul sau destabilizator", relateaza Radio Free Europe.