Trump: Statele Unite se angajeaza sa mentina pacea si securitatea in Europa centrala si lucreaza la un raspuns fata de "comportamentul destabilizator" al Rusiei

Intr-o conferinta de presa tinuta dupa o intalnire cu omologul sau polonez Andrzej Duda, Trump a reafirmat angajamentul Washingtonului fata de NATO, afirmand ca: "Alianta noastra puternica cu NATO si Polonia ramane vitala pentru a descuraja conflictele si a asigura ca un razboi intre marile puteri nu va mai afecta Europa, care va fi un loc mai sigur si mai bun."Donald Trump participa joi, la Varsovia, in calitate de invitat special, la Summitul 'Initiativei celor Trei Mari', la care participa si Klaus Iohannis.Este de asteptat ca liderul de la Casa Alba sa sustina, la Varsovia, un discurs de importanta majora in care sa prezinte viziunea sa despre relatiile cu Europa si, mai ales, sa promoveze gazul natural lichefiat american ca alternativa la gazul rusesc, ceea ce va insemna reducerea dependentei energetice fata de Moscova. Dupa Varsovia, Trump va participa la summit-ul G20 de la Hamburg si va avea o intalnire cu Vladimir Putin, scrie AFP.In prima sa conferinta de presa la Varsonia, Trump a declarat ca spera ca mai multe transporturi de gaz natural lichefiat american sa ajunga in urmatoarea perioada in Polonia.