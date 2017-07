UPDATE Donald Trump, extrase din discursul pe care il va sustine la Varsovia: Viitorul Occidentului este in joc / Intrebarea fundamentala este daca Occidentul are vointa de a supravietui

"Experienta Poloniei ne reaminteste - apararea Occidentului se bazeaza in ultima instanta nu doar pe mijloace, ci si pe dorinta locuitorilor sai de a castiga", arata presedintele SUA, potrivit unor extrase din discursul sau distribuite ziaristilor.Dand Polonia ca un exemplu de tara pregatita sa apere civilizatia, el ar urma sa avertizeze cu privire la amenintarile "terorismului si extremismului".Guvernul conservator polonez impartaseste punctul de vedere ostil imigratiei al lui Trump, cat si puternicul simt al suveranitatii al acestuia."Intrebarea fundamentala a timpului nostru este daca Occidentul are vointa de a supravietui".Trump se afla in Polonia inaintea unui summit G20 de la Hamburg, Germania.Securitatea din Hamburg a fost inasprita, in asteptarea unor proteste violente. ciocnirilor violente.