Trump afirma, intr-o conferinta de presa la Varsovia, ca spera ca mai multe transporturi de gaz natural lichefiat american sa ajunga in urmatoarea perioada in Polonia.Aeronava Air Force One a aterizat noaptea trecuta la Varsovia, unde Trump isi incepe o vizita de mare importanta in Europa.La Varsovia, Trump va rosti un discurs in piata istorica Krasinski, iar autoritatile se asteapta ca numarul participantilor sa ajunga la cateva mii sau chiar zeci de mii.Este de asteptat ca Trump sa promoveze, cu prilejul acestei vizite, gazul american ca alternativa la gazul rusesc, ceea ce ar insemna reducerea dependentei energetice fata de Moscova. Luna trecuta, in Polonia a ajuns prima transa de gaz natural lichefiat din Statele Unite."Europa va fi cea mai mare arena competitiva dintre gazul rusesc si gazul natural lichefiat american", afirma in acest context Daniel Yergin, cunoscut expert in istoria petrolului, citat de Reuters.Trump este invitatul special al summit-ului 'Initiativei celor Trei Mări' (Baltica - Adriatica - Neagra) organizat la Varsovia, la care participa si Klaus Iohannis.La reuniune sunt asteptati sefi de stat si reprezentanti ai acestora din 12 tari din Europa Centrala si de Est, respectiv din Austria, Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia, Slovenia si Ungaria.'Initiativa celor Trei Mări' urmareste "sa ofere sustinere politica pentru o mai buna cooperare si interconectare a economiilor statelor din spatiul geografic cuprins intre cele trei mari - Adriatica, Baltica si Neagra - in domenii precum energie, transporturi, telecomunicatii sau protectia mediului", se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale din Romania.