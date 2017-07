Amnesty International denunta arestarea directorului sau in Turcia. "Trebuie sa fie eliberat imediat si neconditionat"

Idil Eser, director al Amnesty International Turcia, a fost arestat miercuri alaturi de alti sapte activisti in cadrul unui atelier de instruire in management si securitate informatica, arata un comunicat de presa al organizatiei.Politia turca nu a facut niciun comentariu, iar motivul pentru care acesti oameni au fost retinuti nu este cunoscut, la fel ca si locul unde sunt detinuti, mai scrie sursa citata."Suntem profund jenati si infuriati ca sustinatorii drepturilor omului cei mai cunoscuti in Turcia, inclusiv directorul Amnesty International din tara, si au fost arestati fara niciun motiv", a subliniat Salil Shetty Secretarul general al Amnesty."Ei trebuie sa fie eliberati imediat si neconditionat", a insistat el.Arestarile au avut loc mai putin de o luna dupa plasarea in arest preventiv a presedintelui Amnesty Turcia, Taner Kilic, pe baza unor "acuzatii absolut nefondate" privind legaturi cu lovitura de stat esuata din 15 iulie 2016.