Racheta intercontinentala, lansata de Coreea de Nord. SUA spun ca vor folosi forta militara impotriva Phenianului, "daca trebuie"

Ambasadoarea Statelor Unite pe langa Natiunile Unite, Nikki Haley, a avertizat ca lansarea,marti, de catre Coreea de Nord a unei rachete balistice intercontinentale (ICBM) "a inchis rapid posibilitatea unei solutii diplomatice"."Statele Unite sunt pregatite sa utilizeze intreaga gama a capacitatilor sale pentru a ne apara pe noi insine si pe aliatii nostri", a declarat ea pentru Consiliul de Securitate al ONU, reunit marti seara de urgenta pentru a discuta despre acest test."Una dintre capacitatile noastre consta in fortele noastre militare considerabile. Le vom folosi, daca este cazul, dar preferam sa nu mergem in aceasta directie", a spus ea.Haley a mai spus ca o noua rezolutie impotriva Phenianului va fi depusa la Organizatia Natiunilor Unite.Ea a descris testul ca o escaladare militara ascutita si, de asemenea, a amenintat ca vor fi impuse restrictii comerciale.Dupa mesajul sau, SUA si Coreea de Sud au tras mai multe rachete in Marea Japoniei, ca parte a exercitiilor militare desfasurate.Dar, autoritatile de la Phenian au spus ca nu va negocia daca SUA nu va incheia "politica ostila" impotriva Coreei de Nord.Intre timp, secretarul american al apararii, Jim Mattis, si omologul sau japonez, Tomomi Inada, au declarat ca testul a fost o "provocare inacceptabila".Pentagonul a descris racheta balistica intercontinentala ICBM, lansata marti de Coreea de Nord, drept un nou tip de racheta, care "nu a mai fost vazut pana acum" si a condamnat lansarea despre care spune ca destabilizeaza si mai mult regiunea.