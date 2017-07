Libia: Orasul Benghazi a fost eliberat din mainile jihadistilor dupa mai bine de 3 ani de lupte

"Dupa o lupta continua impotriva terorismului si a agentilor sai, care a durat mai mult de trei ani (...) anuntam eliberarea orasului Benghazi din mainile terorismului. O eliberare totala ...", a spus maresalul intr-un discurs la televizor, scrie AFP.Libia este in haos de la caderea fostului dictator Mouammar Kadhafi in 2011.In primavara anului 2014, maresalul Haftar a lansat o operatiune numita "Demnitate", pentru a recastiga orasul Benghazi, un bastion al revolutiei libiene 2011, cazut in mainile jihadistilor.In discursul sau, Haftar a adus un omagiu "caravanelor de martiri" ucisi in lupta impotriva jihadistilor, adaugand ca Benghazi a intrat "intr-o noua era de pace, securitate, reconciliere (...) si reconstructie. "Benghazi este al doilea cel mai mare oras libian, situat 1 000 km de Tripoli. Pentru recastigarea orasului, Khalifa Haftar, seful armatei nationale libiene a avut sustinerea Egiptului si a Emiratelor Arabe Unite, inainte de a se apropia de Rusia la inceputul lui 2017.