Aproximativ 100 de manifestanti fara bluze, acoperiti cu pudra rosie, au iesit in strada miercuri la Pamplona, pentru a cere interzicierea coridelor si curselor cu tauri, inainte de deschiderea faimosului festival din orasul din nordul Spaniei, relateaza news.ro citand Reuters.Activistii, care fac parte din organizatiile pentru apararea drepturilor animalelor People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) si AnimaNaturalis, si-au pus coarne pe cap si si-au scris pe piept, cu negru, slogane precum "Opriti coridele".

Protest fata de coride Foto: PETA

Festivalul annual San Fermin atrage mii de oameni din intreaga lume, care alearga cu taurii sau asista la cursele desfasurate pe stradutele inguste de orasul medieval.

Prima cursa din oras va avea loc vineri.