O gradinita din Germania a fost evacuata dupa ce printre jucariile copiilor a fost gasita o bomba din Al Doilea Razboi Mondial

"Un copil a gasit bomba in timpul unei plimbari prin padure si a adus-o la gradinita", a declarat purtatorul de cuvant al politiei, Andrea Loeb.Profesorii au alertat politia dupa ce au gasit "obiectul ciudat" pe raft, printre jucarii, iar gradinita a fost rapid evacuata. Loeb a mai spus ca toata lumea este teafara si ca bomba a fost inlaturata in siguranta.Pericolul reprezentat de bombele aeriene neexplodate din cel De-al Doilea Razboi Mondial ascunse in sol continua sa bantuie Germania, dupa mai mult de sapte decenii de cand s-a incheiat razboiul.Peste 2.000 de tone de bombe si munitie se gasesc anual in Germania.