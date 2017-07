Cancelarul austriac da asigurari ca nu va trimite tancuri la granita cu Italia si ca a fost vorba de o "neintelegere"

"Trebuie clarificate neintelegeri precum cea care a aparut, in mod evident, cu Italia", a afirmat el."Nu desfasuram tancuri in (Pasul - n.r.) Brenner si pot sublinia din nou ca este foarte buna cooperarea cu Italia", a adaugat seful Guvernului.Potrivit lui, nimic nu sugereaza ca Italia nu ar controla situatia la granita.Anterior, ministrul austriac al Apararii, Hans Peter Doskozil, a declarat ca vor fi impuse "foarte curand" controale in pasul Brenner, la frontiera cu Italia, ceea ce a generat un raspuns furios din partea Romei.Un alt oficial din Ministerul Apararii a precizat ca patru vehicule blindate si 750 de militari sunt pregatiti pentru a fi desfasurati, daca va fi nevoie.Austria are deja controale la granita cu Ungaria, dar in respecta in rest principiul granitelor deschise din UE.Peste 83.000 de migranti au fost salvati de la inceputul acestui an in timp ce incercau sa traverseze Marea Mediterana si au debarcat in porturile Italiei, potrivit Natiunilor Unite.De asemenea, alti 2.160 de migranti s-au inecat de la inceputul anului in timp ce incercau sa traverseze periculoasa ruta Libia-Italia.Guvernantii italieni insista asupra extinderii programului de relocare a refugiatilor, care este limitat la azilanti din Eritreea si Siria. In ultimii doi ani, doar 5.001 solicitanti de azil au fost relocati in 18 tari europene din Italia. Asta inseamna 14% din tinta de 34.953 de migranti fixata de catre Bruxelles.