Decizia de a nu mai preda teoria evolutiei in scolile turcesti starneste un val de indignare: Un pas inapoi, guvernul AKP spala creierele tinerilor

Seful Consiliului Educatiei, Alparslan Durmus, a anuntat la sfarsitul lui iunie ca teoria evolutiei nu va mai fi predata in viitorul an scolar, in timp ce ansamblul reformei in domeniu va intra in vigoare in 2019."Am indepartat anumite subiecte polemice deoarece stim ca este imposibil pentru elevii nostri sa aiba cunostintele stiintifice sau elementele stiintifice necesare pentru a le invata", a argumentat Durmus.Predarea teoriei evolutiei ramane acum sa fie predata doar la nivel universitar.Vicepremierul Numan Kurtulmus calificase teoria evolutiei in ianuarie drept "depasita si putreda din punct de vedere stiintific".Feray Aytekin Aydogan, care conduce puternicul sindicat al profesorilor Egitim-Sen, critic al guvernului, spune insa ca aceasta reforma este un "pas inapoi" si "va fi negativa pentru tara".Insistand asupra "pericolului" unei astfel de reforme, Aydogan subliniaza ca in Iran, desi o republica islamica, 60 de ore de curs sunt consacrate teoriei evolutiei si 11 ore lui Charles Darwin, parintele teoriei."Nu ne vom supune obscurantismului. Vom continua sa promovam stiinta", a aduagat ea."Acest guvern AKP spala creierele tinerilor nostri cu acest program retrogad", spune si Baris Yarkadas, deputat al principalului partid de opozitie (CHP, social-democrat), care crede ca este vorba de o apropiere a Turciei de tarile islamiste conduse de sharia (legea islamica), precum Arabia Saudita."Vor sa retraga complet educatia laica si stiintifica pentru a evita aparitia unei generatii care gandeste, isi pune intrebari si creeaza", a adaugat el.Criticii reformei acuza si faptul ca la istorie este acordat un spatiu mai mic pentru parintele Turciei moderne si laice, Ataturk.