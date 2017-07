Summitul G20 de la Hamburg, cel mai tensionat din istoria organizatiei: Donald Trump, discutii delicate cu Xi Jinping, Vladimir Putin si Angela Merkel

Iata mai jos principalele surse de conflicte:Discutiile dintre Trump si presedintele chinez Xi Jinping se anunta dificile, dupa lansarea primei rachete intercontinentale de catre Coreea de Nord, marti, o provocare evidenta de ziua nationala a Americii. Beijingul, principalul aliat al Phenianului, a acuzat luni aparitia unor "factori negativi" in relatiile cu SUA, dupa ce o nava americana de razboi a trecut aproape de o insula revendicata de China.Hamburgul va gazdui si prima intalnire dintre Donald Trump si omologul sau rus Vladimir Putin, care ar urma sa isi propuna normalizarea relatiilor dintre Washington si Moscova, puternic afectate de criza ucraineana, de razboiul din Siria si de acuzatiile de ingerinta ruseasca in campania electorala americana.In fine, relatiile dintre Germania si Turcia nu au incetat sa se degradeze dupa lovitura ratata de stat impotriva presedintelui Recep Tayyip Erdogan, in iulie 2016. Berlinul a iritat si mai mult Ankara dupa ce a respins saptamana trecuta o cerere a lui Erdogan de a se adresa comunitatii turce din Germania, in marja G20.Cancelarul german Angela Merkel si-a multiplicat declaratiile pesimiste in ceea ce priveste sansele de a se ajunge la o pozitie comuna pe aceasta tema, puternic compromisa de anuntul american de retragere din acordul de la Paris.Inainte de acest anunt, in 1 iunie, germanii incercau sa puna la punct un "plan de actiuni" pentru a pune in practica acordul incheiat in 2015 in capitala franceza, si care isi propunea sa limiteze cresterea temperaturilor medii mondiale sub 2 grade Celsius in raport cu era pre-industriala.Site-ul specializat Climate Home afirma insa ca documentul a fost puternic remaniat in perioada martie - mai, sub presiunea americana, pana la punctul in care se includ anumite energii fosile in cadrul tehnologiilor "curate" si retragerea angajamentului de a stopa subventionarea acestora dupa 2025.Washingtonul a trimis pe aceasta tema semnale contradictorii, sfarsind prin a accepta greu o formula privind atasamentul la liberul schimb la summitul G7 de la Taormina, gest nesperat avand in vedere linia protectionista a lui Donald Trump.Dar SUA s-au dovedit mai putin conciliante in iunie in cadrul reuniunii OCDE de la Paris iar Donald Trump a continuat sa acuze in special excedentul comercial german, pe care il considera excesiv. Casa Alba doreste de asemenea sa puna pe masa discutiilor "supracapacitatea mondiala de otel", potrivit unui comunicat publicat luni, cu obiectivul de a apara siderurgia americana in fata otelului chinezesc al preturi de dumping.Organizatorii se asteapta la peste 100.000 de manifestanti in marja summitului G20, in special joi si sambata, si se tem de aparitia de confruntari din cauza prezentei a 7.000 pana la 8.000 de extremisti de stanga, susceptibili sa recurga la violente.Circa 20.000 de politisti au fost convocati pentru a asigura securitatea summitului.