Arabia Saudita este principalul promotor extern al extremismului islamist in Marea Britanie (raport)

Potrivit sursei citate, exista "o legatura clara si in crestere" intre organizatiile care primesc bani din afara tarii, predicatorii care promoveaza ura si gruparile jihadiste.Think-tank-ul cere, in acest context, o ancheta publica privind rolul jucat de Arabia Saudita si alte monarhii din Golf in acest domeniu. Ambasada Riadului la Londra a respins acuzatiile ca fiind "categoric false".Un raport al ministerului de Interne privind existenta si influenta gruparilor jihadiste, demarat in perioada in care premier era David Cameron, in 2015, nu a fost inca definitivat.Raportul The Henry Jackson Society afirma ca un numar de tari din Golf, dar si Iranul, ofera sprijin financiar moscheilor si institutiilor de educatie islamica care au gazduit predicatori extremisti si sunt conectate la difuzarea materialelor extremiste.Pe primul loc, sustine centrul de reflectie, este Arabia Saudita. Persoane si fundatii din Regat sunt implicate puternic in ceea ce The Henry Jackson Society denumeste "o ideologie neliberala, bigota Wahhabita".Intr-un numar redus de cazuri, institutii britanice care primesc astfel de finantari sunt conduse direct din Arabia Saudita.Premierul britanic Theresa May, care a vizitat recent Arabia Saudita, a subliniat ca relatia istorica dintre Londra si Riad este importanta pentru securitatea britanica si pentru schimburile comerciale.Liderul laburist al opozitiei, Jeremy Corbyn, a cerut suspendarea exporturilor de arme catre Arabia Saudita, pentru modul in care se raporteaza la drepturile omului si pentru implicarea militara in Yemen, unde numeoris analisti considera ca are loc un razboi prin procura cu Iranul.