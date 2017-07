VIDEO Doua gauri negre supermasive care se orbiteaza una pe alta, observate in premiera

In plus, miscarea orbitala remarcata in observatii derulate de-a lungul a 12 ani ar putea fi cea mai putin evidenta miscare a unor obiecte de pe cer, conform cercetatorilor.Gaurile negre supermasive au mase de milioane pana la miliarde de ori mai mari decat Soarele, steaua care guverneaza sistemul nostru solar si care singura reprezinta mai mult de 98% din masa acestuia. Astfel de gauri negre supermasive sunt intalnite in cele mai multe, daca nu chiar in toate nucleele galactice. Oamenii de stiinta au inca multe intrebari fara raspuns despre modul in care se nasc astfel de monstri galactici in centrul galaxiilor si despre influenta pe care ei o exercita asupra mediului galactic si chiar a Universului.O modalitate de a afla mai multe despre modul in care creste masa unei gauri negre este de a observa perechile de gauri negre pe cale sa se ciocneasca si sa fuzioneze. Cercetatorii au analizat centrul unei galaxii eliptice uriase, denumite 0402+379, care este localizata la aproximativ 750 de milioane de ani lumina distanta. In 2006 astronomii si-au dat seama ca in nucleul acestei galaxii salasluiesc nu una, ci doua gauri negre supermasive.In urma analizei efectelor gravitationale pe care le au aceste gauri negre asupra mediului galactic inconjurator, astronomii au calculat ca impreuna cei doi monstri au o masa combinata de aproximativ 15 miliarde de ori mai mare decat a Soarelui. Nu se stie cu precizie cat de mare este fiecare gaura neagra in parte, insa datele disponibile sustin ca una dintre ele ar putea fi de doua pana la de patru ori mai masiva decat cealalta, conform lui Roger Romani, astrofizician la Universitatea Stanford, coautor al studiului.Distanta dintre aceste doua gauri negre este de "doar" aproximativ 24 de ani lumina "cea mai mica distanta la care au fost observate doua gauri negre supermasive una fata de cealalta", conform lui Karishma Bansal, cercetator la University of New Mexico din Albuquerque, alt semnatar al studiului. Pentru comparatie, galaxia noastra, Calea Lactee, are un diametru de peste 100.000 de ani lumina si o singura gaura neagra supermasiva in centrul ei, Sagittarius A.Existenta a doua astfel de gauri negre atat de apropiate una fata de cealalta sugereaza ca galaxia gigantica in care se afla este rezultatul ciocnirii mai multor galaxii, iar ciocnirea si fuziunea par a fi si destinul celor doua gauri negre supermasive care au fost observate orbitandu-se reciproc.Pentru a afla daca cei doi monstri celesti vor fuziona, astronomii au observat nucleul galactic in care se afla acestia timp de peste 12 ani, folosind sistemul de 10 radiotelescoape Very Long Baseline Array, ce se intinde din Insulele Virgine (SUA) pana in Hawaii si din New Mexico in Alaska.Conform studiului publicat, ei au remarcat ca una dintre gaurile negre se misca cu o rata de doar 1 micro-arcsecunda pe an ¬ adica o miscare de aproximativ 1 miliard de ori mai lenta decat a celui mai indepartat obiect pe care il putem urmari pe cer cu ochiul liber."Daca va imaginati un melc plimbandu-se la suprafata recent descoperitei planete telurice de pe orbita celei mai apropiate stele de Soare, Proxima Centauri - aflata la aproximativ 4 ani lumina distanta - cu viteza de 1 centimetru pe secunda, aceasta este miscarea angulara pe care am remarcat-o acolo", a adaugat Romani.Conform cercetatorilor, aceasta ar putea fi cea mai lenta miscare detectata a unui obiect celest. "Personal, eu consider ca turul de forta tehnologic pe care l-am facut reusind sa masuram aceasta infima miscare este cu adevarat impresionant", a adaugat Roger Romani.Concluziile echipei de cercetatori indica faptul ca aceste doua gauri negre se orbiteaza reciproc, finalizand o singura orbita intr-un interval de timp de aproximativ 30.000 de ani."Este pentru prima oara cand au fost descoperite doua gauri negre supermasive care se orbiteaza reciproc", a completat si Greg Taylor, participant la studiu de la University of New Mexico.Recent oamenii de stiinta au detectat si existenta unor unduiri in insasi textura spatiu-timpului denumite unde gravitationale. Descoperirea acestui efect i-a trimis pe cercetatori spre cauza, ajungand la concluzia ca aceste unde gravitationale ar fi rezultatul apropierii si ciocnirii unor perechi de gauri negre, fiecare de cateva zeci de ori mai masiva decat Soarele (nu supermasive). De cealalta parte, noua descoperire marcheaza detectarea directa, in premiera, prin analiza imaginilor, a unei perechi de gauri negre supermasive care se orbiteaza reciproc, conform lui Romani.Desi aceste gauri negre se orbiteaza reciproc, este posibil sa nu se ciocneasca niciodata in conditiile in care Universul continua sa se extinda cu o viteza accelerata.Prin analiza unor astfel de perechi de gauri negre cercetatorii pot afla conditiile in care unele gauri negre isi pot mari masa ajungand monstrii cu greutatea a milioane sau miliarde de sori din centrul galaxiilor.