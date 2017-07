Programul de reforme al guvernului francez a fost aprobat cu o larga majoritate parlamentara

In total, 370 de deputati din cei 577 si-au exprimat sprijinul pentru programul politic prezentat de seful guvernului, 67 au votat impotriva, iar 129 s-au abtinut.A fost pentru prima data din 1959 cand un discurs de politica generala a determinat atat de putine voturi impotriva. Si numarul abtinerilor a fost de asemenea un record. Si a fost cea mai puternica majoritate obtinuta la un astfel de vot dupa perioada 1993-1997.Premierul, in varsta de 46 de ani, provenit din randurile dreptei moderate a facut numeroase anunturi referitoare la educatie, sanatate si, mai ales, buget, prezentand in detalii "tinta" stabilita cu o zi inainte de seful statului in fata parlamentarilor reuniti in congres la Versailles.Pachetul de tigari scumpit "progresiv" pana la 10 euro, vaccinuri obligatorii pentru copii, ochelari si tratamente dentare mai bine decontate, reforma examenului de bacalaureat, "renovarea" sistemului de pensii si de protectie sociala, premierul francez a vorbit timp de o ora despre masuri concrete, frecvent aplaudate de majoritate.Pentru a revigora economia, "companiile trebuie sa recastige dorinta de a se instala si de a se dezvolta pe teritoriul nostru", a spus premierul, anuntand masuri fiscale, cum ar fi o scadere a cotei de impozitare a companiilor de la 33 pana la 25% pana in 2022.