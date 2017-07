Turcia a catalogat drept incitare la ura o lucrare artistica care il portretizeaza pe Erdogan ca un dictator

Turcia a catalogat drept incitare la violenta o lucrare artistica, amplasata in fata cancelariei germane, care il portretizeaza pe presedintele Turciei, Erdogan, ca un dictator, cu doar cateva zile inainte ca acesta sa fie asteptat sa participe la summitul G20 din Germania, noteaza Reuters.Ministrul de Externe turc, ale carui relatii cu administratia de la Berlin s-au deteriorat in ultimul an pe baza unor dezacorduri pe teme politice si de securitate, a declarat ca problema a fost intensificata de incapacitatea politiei germane de a interveni.Un filmulet al Reuters TV a aratat ca lucrarea prezenta o masina neagra, decorata cu un banner alb si negru si ii infatiseaza pe Erdogan, Vladimir Putin si regele saudit Salman bin Abdulaziz.Pe banner era afisat mesajul: "Vrei aceasta masina? Omoara dictatura".