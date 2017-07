Comisia Europeana va aloca mai multi bani autoritatilor italiene, pentru gestionarea crizei migratorii din Mediterana

Comisia Europeana a decis marti seara sa aloce o finantare suplimentara autoritatilor italiene, pentru a reduce numarul de migranti care ajung pe coastele peninsulei din nordul Africii. Intre timp, o noua disputa diplomatica a izbucnit intre Viena si Roma, cu privire la intentia guvernantilor austrieci de a impune controale si de a desfasura trupe la vama Brenner, transmite DPA, citata de News.ro."Italia a demonstrat o solidaritate fara precedent", a declarat prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. De asemenea, acesta a precizat ca are o "mare admiratie pentru actiunea guvernului italian din ultimele luni".CE a pus la dispozitie o finantare suplimentara de 35 de milioane de euro pentru ca autoritatile italiene sa gestioneze migratia din Mediterana. Alte 46 de milioane de euro au fost alocate pentru autoritatile libiene, intrucat 95% dintre migrantii care ajung pe coastele italiene pornesc din Libia.Dispute diplomatice intre Italia si Austria, dupa ce Viena a evocat posibilitatea trimiterii armatei la Brenner, pentru a controla fluxul de migranti Ministerul italian al Afacerilor eterne l-a convocat pe ambasadorul Austriei, dupa declaratiile ministrului Apararii de la Viena legate de posibila trimitere a armatei la granita, pentru a impiedica fluxul de migranti, scrie AFP."In urma declaratiilor guvernului austriac privind amplasarea de trupe la sol la trecatoarea Brenner", la granita dintre cele doua tari, "secretarul general al ministerului Afacerilor externe (...) l-a convocat in aceasta dimineata pe ambasadorul Austriei la Roma", a anuntat ministerul, intr-un comunicat.Luni seara, ministrul austriac al Apararii, Hans Peter Doskozil, a anuntat ca Viena intentioneaza sa restabileasca "foarte curand" controalele si sa trimita soldati la granita cu Italia daca fluxul de migranti nu se diminueaza.Austria a restabilit controalele la granita cu Ungaria in 2015 si s-a declarat pregatita sa ridice bariere la granita cu Italia, in conditiile in care o mica parte a miilor de migranti care debarca in fiecare saptamana in peninsula continua sa incerce sa ajunga in nordul Europei prin Brenner.