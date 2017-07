Rusia ar putea sa-si amplaseze fortele militare pentru dezescaladarea situatiei din Siria in cateva saptamani

Rusia ar putea sa-si amplaseze fortele militare pentru a controla zonele de dezescaladare a conflictului din Siria in doua-trei saptamani, dupa finalizarea unui acord cu Turcia si Iran, a declarat marti negociatorul rus Alexander Lavrentyev, relateaza Reuters.

Moscova spera sa semneze miercuri documentele finale cu Ankara si Teheran, a declarat Lavrentyev reporterilor dupa o serie de intalniri din capitala Kazahstanului, Astana.

Rusia si Iran, care sprijina guvernul presedintelui Bashar Assad si Turcia, care sprijina unii dintre rebelii, au convenit, in principiu, sa creeze patru zone de "dezescaladare" in Siria intr-o runda anterioara de discutii in luna mai