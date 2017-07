Premierul sarb Ana Brnabic: Serbia, daca va fi nevoita sa aleaga intre UE si Rusia, va alege UE

Ana Brnabic (41 de ani) a afirmat ca va continua calea inceputa de catre predecesorul sau, actualul presedinte al tarii, Aleksandar Vucic, de pregatire a tarii pentru aderarea la UE, pana la incheierea mandatului sau in 2020.Brnabic, prima femeie est-europeana din comunitatea LGBT care conduce un guvern, a fost aleasa de catre Vucic pentru a-l inlocui in functie dupa ce el a castigat alegerile prezidentiale din aprilie.''Uniunea Europeana este unde noi ne indreptam. Asta este clar'', a declarat vineri Brnabic de la sediul guvernului din Belgrad, aflat vizavi de Ministerul Apararii, care a fost bombardat de catre fortele NATO in timpul razboiului din Kosovo in 1999.''Avem legaturi emotionale cu Rusia datorita traditiei, culturii si religiei. Sunt multi in Serbia care percep total Rusia ca pe fratele nostru mai mare, protectorul nostru''. Aceste sentimente nu pot fi ignorate, ''dar calea noastra strategica este UE'', a mai spus premierul sarb.Declaratia Anei Brnabic este cea mai clara pana in prezent in legatura cu directia tarii balcanice, care incearca sa se reintegreze in Europa de Vest in timp ce isi mentine relatiile stranse cu Rusia.Serbia, cu o populatie de 7,1 milioane de locuitori, incearca sa le urmeze pe fostele sale partenere Slovenia si Croatia din cadrul federatiei iugoslave care au aderat la UE, procedand la ridicarea nivelului de trai, care este ceva mai mare de o treime din media din blocul comunitar.Totodata, Serbia are o pozitie geopolitica importanta atat pentru Rusia, cat si pentru tarile occidentale, in timp ce ele cauta sa capete influenta asupra regiunii din sud-estul Europei.Aleksandar Vucic, ca presedinte al Partidului Progresist Sarb, de guvernamant, detine inca un control asupra guvernului Brnabic, cu toate ca actualul sau rol prezidential are caracter ceremonial.Ca premier, Vucic a profitat de impasul dintre Rusia si UE promitand reforme in justitie si economie si adoptarea valorilor comunitare, in timp ce accepta investitii si arme din partea Moscovei. El a refuzat, de asemenea, sa se alature sanctiunilor UE impotriva Rusiei in legatura cu Ucraina, pozitie pe care Ana Brnabic nu va mai putea s-o continue daca acest fapt pune in pericol aderarea tarii la UE.''Nu pot comenta aceasta acum, deoarece in Balcani este foarte greu sa te angajezi cu ceva'', a declarat Brnabic, care a studiat in SUA si in Marea Britanie. Neafiliata politic, ea a fost insa ministru al administratiei publice in guvernul lui Vucic. ''Este o regiune dificila'', a adaugat ea.Rusia este totodata si cel mai mare aliat al Serbiei in ce priveste sustinerea refuzului Belgradului de a accepta secesiunea Kosovo in 2008, acesta fiind subiectul cel mai dificil din negocierile de aderare cu Bruxellesul.In opinia Anei Brnabic, progresele in procesul de normalizare a relatiilor cu Kosovo depind acum de acordarea de catre Pristina a unei autonomii pentru sarbii care traiesc in nordul teritoriului.''Indiferent daca vom fi total pregatiti in 2020 pentru a adera la UE, aceasta va depinde din nou de faptul daca UE doreste sa accepte noi membri'', a spus premierul sarb.