Franta: Premierul Philippe anunta reducerea impozitului pe companii de la 33 la 25% pana in 2022 si un plan de investitii de 50 de miliarde de euro

Rata impozitului pentru firme va fi redusa de la 33 la 25% pana in 2022, a anuntat acesta, in discursul de politica generala sustinut in fata Adunarii Nationale, precizand ca masurile fiscale "vor fi votate in acest an si angajate in urmatorii doi ani"."Companiile trebuie sa regaseasca dorinta de a se instala si dezvolta pe pamantul nostru, mai degraba decat in alta parte", a declarat el, in aplauzele deputatilor.Acesta a anuntat un "mare plan de investitii" in valoare de 50 de miliarde de euro - o promisiune a presedintelui centrist Emmanuel Macron."Vom lansa un mare plan de investitii de 50 de miliarde de euro in domeniile tranzitiei ecologice, al dezvoltarii competentelor, sanatate, transporturi, agricultura si modernizarea statului", a detaliat el.Acesta a promis si reducerea cheltuielilor publice cu trei puncte din PIB in urmatorii 5 ani.Premierul in varsta de 46 de ani provenit din dreapta moderata a notat si "nivelul insuportabil" al datoriei tarii, care a ajuns la 2.147 miliarde de euro."Dansam pe un vulcan care bolboroseste din ce in ce mai tare", a spus el, carand sa se puna capat "adictiei franceze de cheltuieli publice" si promitand aducerea deficitului public sub pragul de 3% inca din 2017.In 2016, cheltuielile publice au reprezentat 56,4% din PIB in Franta.