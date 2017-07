Canada va plati 10,5 milioane de dolari celui mai tanar detinut din Guantanamo, condamnat pentru uciderea unui soldat american

Omar Khadr a pledat vinovat pentru uciderea sergentului Christopher Speer la 15 ani, o admitere pe care a spus ca a fost facuta sub presiune in Guantanamo. Ca urmare guvernul canadian isi va oferi scuzele laolalta cu plata a peste 10 milioane de dolari canadieni, relateaza The Guardian.









Guvernul canadian isi va oferi scuzele si ii va da milioane de dolari fostului prizonier din Golful Guantanamo care a pledat vinovat pentru uciderea unui soldat american in Afganistan cand acesta avea 15 ani, dupa ce Curtea Sprema a Canadei a spus ca oficialii l-au interogat sub "circumstante opresive".





Un oficial a spus marti ca Omar Khadr va primi 10.5 milioane de dolari canadieni (7 milioane de dolari americani). Oficialul nu a fost autorizat sa vorbeasca public despre eveniment inainte de anuntului si a vorbit sub protectia anonimatului.

Guvernul si avocatii lui Khadr au negociat intelegerea luna trecuta.





Khadr, nascut in Canada, avea 15 ani cand a fost capturat de trupele americane in urma unei lupte cu o grupare presupusa ca fiind al-Qaida, in Afganistan, care a dus la moartea unui medic american specializat in fortele armatei americane, sergentul Christopher Speer.









Khadr, care a fost supectat ca a aruncat o grenada care l-a omorat pe Speer, a fost dus in Guantanamo si ulterior acuzat de crime de razboi de o comisie militara.









El a pledat vinovat in 2010 pentru acuzatii care includeau crima si a fost condamnat la opt ani, plus timpul pe care el deja il petrecuse in custodie. S-a intors in Canada cu doi ani mai tarziu pentru a-si executa restul sentintei si a fost eliberat in mai 2015, in asteptarea recursului cu privire la pledarea sa de vinovat, despre care a spus ca a fost facuta sub presiune.





Khadr a petrecut 10 ani in Golful Guantanamo. Cazul sau a primit o atentie internationala dupa ce unii l-au numit un copilul soldat.