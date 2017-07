Peste 100 de mii de migranti au traversat Marea Mediterana de la inceputul acestui an

Peste 85.000 de migranti au ajuns in Italia, 9.300 in Grecia iar 6.500 in Spania.In total, 101.210 au ajuns in Europa dupa ce au traversat Mediterana, iar 2.247 au murit.Ministrul italian de Interne, Marco Minniti, a lansat duminica un apel catre tarile europene, pentru a-si deschide porturile in fata ambarcatiunilor cu migranti, in timp ce presiunea a devenit in ultimele saptamani insuportabila pentu autoritatile din Peninsula. Apelul a venit inainte de negocierile cu Franta si Germania, in incercarea de a gasi o solutie la criza migratorie care afecteaza Italia.In Italia, numarul migrantilor a crescut cu 19% prin comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut, iar Roma a amenintat ca-si va inchide porturile in fata ambarcatiunilor organizatiilor nonguvernamentale care salveaza migranti din largul Libiei.De asemenea, politicienii italieni au insistat asupra taierii finantarii europene pentru tarile care refuza sa dea dovada de solidaritate in fata crizei migrantilor din Marea Mediterana.