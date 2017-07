Dispute diplomatice intre Italia si Austria, dupa ce Viena a evocat posibilitatea trimiterii armatei la Brenner, pentru a controla fluxul de migranti

"In urma declaratiilor guvernului austriac privind amplasarea de trupe la sol la trecatoarea Brenner", la granita dintre cele doua tari, "secretarul general al ministerului Afacerilor externe (...) l-a convocat in aceasta dimineata pe ambasadorul Austriei la Roma", a anuntat ministerul, intr-un comunicat.Luni seara, ministrul austriac al Apararii, Hans Peter Doskozil, a anuntat ca Viena intentioneaza sa restabileasca "foarte curand" controalele si sa trimita soldati la granita cu Italia daca fluxul de migranti nu se diminueaza.Austria a restabilit controalele la granita cu Ungaria in 2015 si s-a declarat pregatita sa ridice bariere la granita cu Italia, in conditiile in care o mica parte a miilor de migranti care debarca in fiecare saptamana in peninsula continua sa incerce sa ajunga in nordul Europei prin Brenner.