Parlamentul European a aprobat raportul ce vizeaza acordarea unui pachet de asistenta financiara in valoare de 100 milioane de euro pentru Republica Moldova

Daca toate conditiile atasate programului vor fi indeplinite, banii vor fi transferati Republicii Moldova in trei transe, in 2017 si 2018. Plata fiecarei transe va fi conditionata de indeplinirea de catre Republica Moldova a unui riguros program de reforme, iar intreg programul depinde de respectarea a doua pre-conditii: una legata de democratie si statul de drept, cealalta de implementarea cu succes a unui acord, aflat deja in derulare, cu Fondul Monetar International.O declaratie comuna a Parlamentului European, Consiliului si Comisiei, anexata Deciziei adoptate astazi, cere Comisiei Europene si Serviciului European de Actiune Externa, sa monitorizeze cu cea mai mare atentie, atunci cand evalueaza respectarea pre-conditiei privitoare la democratie si statul de drept, modalitatea in care autoritatile de la Chisinau vor aplica recomandarile recente ale Comisiei de la Venetia privind modificarea sistemului electoral.Europarlamentarul roman Sorin Moisa, raportor pe acest dosar, a declarat, dupa vot: "Parlamentul European a confirmat astazi ca Uniunea Europeana este si va ramane alaturi de cetatenii Republicii Moldova, gata sa ofere, la nevoie, sprijin economic, dar cerand, in acelasi timp, intarirea democratiei si consolidarea statului de drept. Asistenta va fi insotita de un ambitios program de reforme, agreat cu autoritatile moldovene, care va viza, in principal, lupta impotriva coruptiei, independenta justitiei, o mai buna guvernare, inclusiv in domeniul financiar, bancar si energetic, reforma administratiei publice, precum si aplicarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeana. Potentialul transformator al acestor reforme pentru economia si societatea Republicii Moldova este foarte mare: daca sunt temeinic aplicate, ele vor imbunatati in mod durabil viata cetatenilor Republicii Moldova."Asistenta macro-financiara a fost solicitata de catre Republica Moldova in contextul unei situatii economice dificile, marcata de suspendarea sprijinului financiar international - urmare a bine-cunoscutei fraude bancare din 2014, de conditii climatice nefavorabile care au afectat productia agricola, precum si de limitarea exporturilor catre Rusia si Ucraina. Punerea in aplicare a Acordul de Liber Schimb dintre Uniunea Europeana si Republica Moldova, parte a Acordului de Asociere incheiat intre Uniunea Europeana si Republica Moldova, s-a dovedit un succes si a atenuat partial efectele factorilor mentionati mai sus. Uniunea Europeana este in prezent principalul partener comercial, absorbind in 2016 un procent de 63 % din totalul exporturilor Republicii Moldova.Forma de acordare a asistentei macro-financiare este o combinatie intre un imprumut rambursabil in valoare de 60 de milioane euro si un ajutor ne-rambursabil in valoare de 40 de milioane de euro. Conditiile detaliate de acordare si de plata a fiecarei transe urmeaza a fi negociate ulterior de catre Comisia Europeana cu autoritatile moldovene si incluse intr-un Memorandum de Intelegere. Respectarea riguroasa a tuturor conditiilor agreate va fi monitorizata permanent de catre Comisia Europeana si Serviciul European de Actiune Externa. O declaratia comuna a Parlamentului European, Consiliului si Comisiei confirma ca un element important al procesului de monitorizare il va constitui respectarea democratiei si statului de drept si garantarea drepturilor omului, inclusiv implementarea recentelor recomandari ale Comisiei de la Venetia privind modificarea sistemului electoral.Textul deciziei Parlamentului European si Consiliului privind acordarea de asistenta macrofinanciara Republicii Moldova poate fi citit aici: http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html