Miscarea Austriei tensioneaza suplimentar situatia din UE, cu Italia si Grecia tot mai furioase pe lipsa de solidaritate a celorlalte state membre in fata afluxului urias de refugiati din nordul Africii si Orientul Mijlociu.Italia a preluat in acest an 80.000 de refugiati si migranti, devenind astfel principala poarta de intrare in Europa.