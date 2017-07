Coreea de Nord, un nou test cu racheta balitica

Coreea de Nord a lansat o racheta balistica din regiunea sa vestica, iar

racheta ar fi putut ateriza in zona economica exclusiva a Japoniei din Marea Japoniei, spun autoritatile japoneze si sud-coreene, potrivit spun autoritatile japoneze si sud-coreene, potrivit BBC.



Racheta fost lansat la ora locala 09:40 (00:40 GMT), de la Banghyon din provincia Pyongan de Nord, a raportat agentia de stiri Yonhap, citand armata Coreei de Sud.



Acest tir a avut loc de Ziua Nationala americana si la cateva zile dupa intalnirea, vineri, intre presedintele american Donald Trump si noul presedinte sud-coreean Moon Jae-in, in care cei doi au evocat amenintarea nord-coreeana.



Coreea de Nord a crescut frecventa testelor sale nucleare in ultimele luni, fapt care a genrat numeroase tensiuni pe plan international cu SUA dar si cu vecinii sai.



Marti, racheta a parcurs aproximativ 930 km si a zburat timp de aproximativ 40 de minute, potrivit autoritatilor sud-coreene si japoneze.



Potrivit BBC este cea de-a 11-a lansare detectata in acest an, insa numarul si diversitatea lansarilor ar putea fi mult mai mare.



Coreea de Nord a lansat ultimele rachete de teste in luna mai, doua dintre rachete fiind trase tot inspre Marea Japoniei. Pe 22 iunie, un responsabil american a declarat ca Phenianul a testat un motor de racheta care ar putea fi adaptat la o racheta balistica intercontinentala.





In timpul intalnirii dintre cei doi lideri, miliardarul american a atras atentia asupra importantei aliantei, dar a lansat critici dure cu privire la cheltuielile militare si la schimburile comerciale ale Seulului."Impreuna, ne confruntam cu amenintarea regimului nesabuit si brutal din Coreea de Nord. Programele nucleare si balistice ale regimului au nevoie de un raspuns hotarat", a declarat presedintele Trump,