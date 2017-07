Un bebelus canadian, probabil prima persoana din lume care nu are trecut genul pe cardul de sanatate

Un copil canadian in varsta de opt luni, care a primit un card de sanatate fara a-i fi precizat sexul, ar putea fi primul caz din lume de acest fel, scrie BBC. Parintele Kori Doty - o persoana transgender care nu se identifica nici ca barbat, nici ca femeie - isi propune sa permita copilului sa-si descopere propriul sex cand va creste.Cartea de sanatate a fost eliberata cu un "U" in spatiul pentru "sex", care ar putea fi pentru "nedeterminat" sau "neatribuit".Kori Doty, care face parte "Gender-Free ID Coalition" si se lupta sa omita genul din certificatul de nastere, sustine ca o inspectie vizuala la nastere nu este capabila sa determine ce gen va avea aceasta persoana sau cu care gen se va identifica mai tarziu in viata.Ea mai sustine ca cei care se simt diferit de desemnarea de gen atribuita la nastere se confrunta cu mai multe probleme mai tarziu in viata incercand sa-si schimbe documentele.