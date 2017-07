Numarul islamistilor din Suedia a crescut de 10 ori in ultimii sapte ani

Din totalul de 3.000 de extremisti care sustin actiunea violenta inregistrati de Politia Securitatii (SAPO), 2.000 fac parte din miscarea islamista. Alti aproximativ 300 au plecat in Siria sau Irak incepand din 2012, dintre care 140 s-au intors.

In 2010, SAPO estima numarul islamistilor din Suedia in 200, potrivit news.ro.

"Este important ca noi toti, in Suedia, sa ne asumam responsabilitatile pentru a limita aceasta evolutie (...), inainte sa aiba loc un atentat sau un act violent de care ne temem", a avertizat directorul SAPO, Anders Thornberg, intr-un interviu pentru agentia TT.

Thornberg considera ca aceasta crestere importanta a numarului are la baza, in primul rand, propaganda organizatiei teroriste Statul Islamic, care a unit mai mult grupari islamiste.

Pe 7 aprilie, Stockholm a fost scena unui atac cu camionul. Un uzbek, care isi exprimase sustinerea fata de Statul Islamic, a intrat cu masina in multime, pe o strada pietonala. Cinci oameni au fost ucisi.

In plus, mai multi suedezi au aparut in ultimii ani in anchetele privind atentatele din Europa. Printre acestia se numara Osama Krayem, arestat pentru presupusa participare la pregatirea atentatelor din 13 noiembrie 2015, de la Paris, si din 22 martie 2016, de la Bruxelles.