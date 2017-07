Un tanar, condamnat la inchisoare pe viata la Londra, pentru ca a vrut sa comita un atentat la un concert Elton John

Un tanar de 19 ani a fost condamnat luni la inchisoare pe viata de un tribunal londonez, pentru ca a pregatit un atac cu bomba vizand zona comerciala Oxford Stret si pentru ca a vrut sa comita un atentat la un concert al lui Elton John, relateaza news.ro citand AFP.

El nu va putea fi eliberat conditionat mai devreme de 16 ani si jumatate.

Haroon Syed, originair din vestul Londrei, a pledat vinovat in aprilie pentru "pregatirea de acte teroriste" in perioada aprilie-septembrie 2016.

Tanarul intentiona sa atace principala artera comerciala din capitala britanica, precum si un concert al starului pop Elton John ce a avut loc in Hyde Park pe 11 septembrie 2016, la 15 ani dupa atentele de la New York si Washington.

El a intrat in vizorul fortelor de ordine dupa ce a discutat online cu un agent al serviciilor de securitate care poza in extremist.

"Syed a recunoscut ca a incercat sa isi procure o mitraliera, pistoare, o vesta pentru atentat sinucigas si o bomba", a precizat politia.

In iunie 2016, fratele sau, Nadir Syed, fusese condamnat la inchisoare pe viata pentru ca a pregatit o decapitare pe 12 noiembrie 2014. Nadir voia sa imite atacul care l-a vizat in mai 2013, in sudul Londrei, pe militarul Lee Rigby.