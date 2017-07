UPDATE SUA: Un taxi a intrat intr-un grup de pietoni la Boston - 10 persoane au fost transportate la spital

DEVELOPING - Units on scene, vehicle into a group of pedestrians, Porter St at Tomahawk Driver, East Boston, near Logan taxi pool. Injuries. ¬ Mass State Police (@MassStatePolice) July 3, 2017

Injuries reported after vehicle hits pedestrians near in International Airport taxi pool in East Boston. #Boston pic.twitter.com/fVC8iS73AF ¬ DemsTalk (@DemsTalk) July 3, 2017

Masina care a intrat in pietoni este un taximetru, ce era condus de un barbat in varsta de 56 de ani. Politistii il interogau pe soferul de taxi, a carui identitate nu a fost dezvaluita, si investigau cauzele producerii accidentului, potrivit precizarilor transmise de acestia.Zece persoane au fost transportate la trei spitale din Boston, a informat un reprezentant al Departamentului pentru sanatate publica pentru CNN. Nu se stie deocamdata cat de grava este starea acestora.Cel putin 9 persoane au fost ranite, scrie The Boston Globe, citand un oficial din cadrul echipelor de interventie.Un oficial din cadrul serviciilor de securitate, informat despre incident, a declarat ca acesta nu pare sa fie un act de terorism, a mai relatat Boston Globe.Soferul autovehiculului a ramas la locul accidentului si este interogat de politie.