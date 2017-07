Kremlin: Rabdarea Rusiei e pe terminate in legatura cu problema sediilor diplomatice ruse inchise de Obama

Intrebat daca Moscova va lua masuri simetrice de raspuns inainte sau dupa asteptata intalnire dintre presedintii rus si american Vladimir Putin si Donald Trump, Dmitri Peskov a spus ca aceasta problema tine de competenta Ministerului de Externe.Moscova asteapta din partea Washingtonului explicatii in scris despre modul in care partea americana intentioneaza sa rezolve criza care a aparut din cauza scandalului legat de sediile diplomatice ruse in Statele Unite ale Americii, a scris presa rusa saptamana trecuta.In urma dezvaluirilor despre atacurile cibernetice din timpul campaniei electorale americane impotriva echipei candidatei democrate la presedintie, Hillary Clinton, ex-presedintele Barack Obama a ordonat la sfarsitul lunii decembrie, pe langa expulzarea a 35 de diplomati rusi aflati la post la Washington si San Francisco, si inchiderea a doua sedii ale misiunilor diplomatice ruse din New York si Maryland.Presedintele Vladimir Putin a decis atunci sa nu riposteze si sa astepte instalarea noii administratii la Washington inainte de a lua o hotarare. Dar dupa venirea presedintelui Donald Trump la Casa Alba problema sediilor diplomatice ruse nu fost rezolvata, Moscova amenintand in repetare randuri cu masuri de represalii simetrice.