Achizitia sistemului de rachete Patriot de catre Polonia, in impas. Noul sistem de comanda nu este gata, iar SUA nu ar fi de acord cu transferul de tehnologie cerut de statul polonez

Polonia negociaza inca din 2014 achizitia a opt baterii de rachete Patriot pentru lupta anit-aeriana, in special pentru a se proteja de amenintari precum rachetele rusesti Iskander, insa nici pana azi nu a reusit sa parafeze o intelegere cu SUA. Divergentele in cadrul negocierilor apar asupra cerintelor inaintate de catre guvernul polonez.In primul rand, Polonia vrea sa achizitioneze cel mai nou sistem Patriot, unul care ar urma sa mai intre deocamdata doar in dotarea Fortelor Terestre SUA si care inca nu are toate componentele gata. Sistemul Patriot vizat de Polonia ar urma sa aiba un nou radar capabil sa "vada" pe 360 de grade, precum si noul sistem de comanda si control (ICBS) dezvoltat de Northrop Grumman care inca e in faza de teste si nu aste programat sa intre in dotare decat dupa cel mai devreme patru ani.Pe langa aceste aspecte, Polonia si-ar dori ca macar o parte din tehnologia noului sistem Patriot sa patrunda in industria nationala, cu atat mai mult cu cat intreaga achizitie ar ajunge la peste 8 miliarde de dolari. Mai exact, autoritatile de la Varsovia si-ar dori ca industria nationala sa fie implicata fie in productia de semiconductoare GaN pentru noile radare, fie in productia de rachete sol-aer mai ieftine conform unei intelegeri cu Raytheon, producatorul Patriot.Cu acest ultim punct, insa, autoritatile de la Washington nu ar fi de acord, iar negocierile ar fi intrat intr-un impas, conform Defense News care citeaza publicatia poloneza Dziennik Gazeta Prawna . Refuzul SUA ar fi fost exprimat intr-o intalnire la Washington la finalul lunii iunie, intre vicepremierul polonez Bartosz Kownack si reprezentanti ai Departamentului Apararii SUA.Romania a demarat si ea un program pentru achizitia de sisteme de rachete pentru apararea anti-aeriana, program detaliat pentru prima data intr-un memorandum trimis de catre Guvern spre aprobare in Parlament in aprilie. MApN detalia in acel memorandum ca vrea sa achizitioneze 7 sisteme de rachete cu bataie mare, 4 pentru fortele Aeriene si 3 pentru Fortele terestre. Costul programului: 4 miliarde de euro. La acest program se mai adauga si cel pentru apararea anti-aeriana pe raza scurta si foarte scurta (SHORAD si VSHORAD) pentru care MApN vrea sa cumpere 21 de sisteme in valoare de 2,1 miliarde de euro. Intr-o prima etapa, insa, achizitia va viza doar componentele SHORAD si va costa 1,37 miliarde de euro.La scurt timp dupa aparitia in public a detaliilor acestui program, Seful Statului Major mentiona intr-o conferinta de presa ca Romania vrea sa cumpere sistemul de rachete Patriot, fara a exista insa in prealabil vreo dezbatere sau vreo competitie intre producatorii din piata, si fara a fi detaliata achizitia.Polonia negociaza dur inca din 2014, luand in considerare doua optiuni: Patriot, in varianta cea mai noua ce inca nici macar nu exista, si sistemul MEADS, unul dintre cele mai noi construite sisteme anti-aeriene.