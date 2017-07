UPDATE Germania: Un autocar a lovit un camion, 17 persoane sunt date disparute / Politia se teme de un bilant tragic

UPDATE "In stadiul actual al anchetei 30 de pasageri sunt raniti, unii grav, si au fost transportati al spitalele din regiune. Celelalte persoane si-au pierdut probabil viata in autocarul in flacari", au precizat politia si parchetul regionale, intr-un comunicat.-----------"Suntem realisti si la sfarsitul zilei vom avea mai multi morti de deplans", a declarat al televiziunea germana NTV un purtator de vuvant al politiei locale, Jurgen Stadter.Acesta crede ca nu exista decat "o speranta mica" de a gasi in viata persoanele disparute, care cel mai probabil au fost prinse in flacarile incendiului. Initial, serviciile de salvare au sperat ca victimele ar fi putut avea timp sa fuga in padurile din zona, dar cautarile nu au dus la niciun rezultat.Prind intr-un ambuteiaj, autocarul care transporta 48 de persoane, inclusiv cei doi soferi, s-a lovit de un camion care mergea in fata lui si a ars integral. Nu se stie inca din ce tara era grupul de turisti.31 de persoane au fost ranite.Accidentul a avut loc in apropiere de Munchberg, intr-o zona muntoasa la limita statelor regionale Bavaria si Turingia, nu departe de granita ceha si a blocat autostrada A9 pe ambele sensuri.