Google marcheaza cu un Doodle special 140 de ani de la primul turneu al Campionatului de la Wimbledon. O noua editie incepe luni. Emotii pentru sportivii romani

Patru sportivi romani vor evolua luni , chiar in prima zi a unei noi editii a competitiei: Simona Halep, Irina-Camelia Begu, Ana Bogdan si Marius Copil. Alaturi de ei vor mai intra in concurs, zilele urmatoare inca trei romani: Monica Niculescu, Horia Tecau si Florin Mergea.Simona Halep (2 WTA) vs Marina Erakovic (Noua Zeelanda, 129 WTA) ar putea incepe in jurul orei 15.30.Marius Copil (85 ATP) vs Peter Gojowczyk (Germania, 140 ATP) ar putea incepe in jurul orei 15.30.Ana Bogdan (114 WTA) vs Ying-Ying Duan (China, 64 WTA) ar putea incepe in jurul orei 17.30.Irina-Camelia Begu (69 WTA) vs Naomi Broady (Marea Britanie, 108 WTA) ar putea incepe in jurul orei 17.30.In al treilea Grand Slam al anului vor fi acordate premii de 31,6 milioane de lire sterline (36 de milioane de euro).Peste 600 de televiziuni vor transmite in intreaga lume al treilea Grand Slam al anului, care va fi urmarit de peste un miliard de oameni din 200 de tari.