Statele Unite au refuzat sa acorde vize unui grup de adolescente din Afganistan care intentionau sa participe la un concurs international de robotica

Fetele, care provin din orasul Herat din vestul Afganistanului, aveau nevoie de vize de SUA pentru a participa la concurs si a calatori in Statele Unite. Dupa ce si-au convins parintii sa le lase sa participe, ele au facut o calatorie de 500 de mile pana la ambasada Statelor Unite din Kabul. Au facut acest lucru chiar de doua ori, cu toate ca drumul este periculos, insa acordarea de vize le-a fost refuzata.Roya Mahboob, care a infiintat compania de software Citadel in Afganistan si a fost primul director executiv al companiei, este unul dintre sponsorii echipei. Ea a povestit ca, la aflarea vestii ca nu au primit vize, fetele "plangeau toata ziua".Departamentul de Stat nu comenteaza refuzul acordarii vizelor. Potrivit datelor inregistrate la Departamentul de Stat, o viza de calatorie de afaceri pentru cetateni afgani este foarte greu de obtinut. Doar 112 astfel de vize au fost acordate in mai 2017. Prin comparatie, 780 de vize au fost emise vizitatorilor din Irak si 4.067 celor din Pakistan.