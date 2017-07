Italia cere tarilor europene sa-si deschida porturile in fata ambarcatiunilor cu migranti din Mediterana

Marco Minniti urmeaza sa se intalneasca in aceasta seara cu omologii sai la Paris, unde ministrii vor pregati summitul european care va avea loc saptamana viitoare la Tallinn."Suntem sub o presiune imensa", a declarat ministrul italian intr-un interviu pentru Il Messaggero.In Italia, numarul migrantilor a crescut cu 19% prin comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut, iar Roma a amenintat ca-si va inchide porturile in fata ambarcatiunilor organizatiilor nonguvernamentale care salveaza migranti din largul Libiei.De asemenea, politicienii italieni au insistat asupra taierii finantarii europene pentru tarile care refuza sa dea dovada de solidaritate in fata crizei migrantilor din Marea Mediterana."Sunt ambarcatiuni ale unor organizatii nonguvernamentale, sunt barcile Sophia si Frontex, sunt navele pazei de coasta a Italiei care salveaza migranti din Mediterana. Toate aceste ambarcatiuni navigheaza sub diferite pavilioane europene, dar singurele porturi care accepta refugiati sunt cele italiene, ceva nu este in regula. Aceasta este problema arzatoare a intrebarii", a declarat Minniti.Ministrul de Interne se declara proeuropean, dar sustine ca ambarcatiunile cu migranti trebuie sa se indrepte si spre alte porturi din tarile UE."As fi mandru daca chiar si un vas, in loc sa vina in Italia, s-ar indrepta spre alt port din Europa. Asta nu ar rezolva problema Italiei, dar ar fi un semnal urias de sprijin", a declarat Marco Minniti.Peste 83.000 de migranti au fost salvati de la inceputul acestui an in timp ce incercau sa traverseze Marea Mediterana si au debarcat in porturile Italiei, potrivit Natiunilor Unite.De asemenea, alti 2.160 de migranti s-au inecat de la inceputul anului in timp ce incercau sa traverseze periculoasa ruta Libia-Italia.Crucea Rosie a avertizat ca situatia devina una critica in centrele de primire a migrantilor, care au ajuns sa fie supraaglomerate in Italia.Inainte de intalnirea cu omologii germani si francezi, planurile ministrului au fost intampinate cu dispret de catre politicienii de dreapta de la Roma."Incercarea de a implica Europa, caruia in mod clar nu-i pasa, este patetica", a declarat presedintele grupului senatorial al Forza Italia, Paolo Romani.De asemenea, acesta a cerut inchiderea imediata a porturilor din Peninsula.Minniti va sustine o incercare de a muta procesul de inregistrare a azilantilor din Italia in Libia, precum si pentru o ruta singura pentru azilantii care merita protectie in Europa."Trebuie sa facem o distinctie intre cei care au dreptul la protectie umanitara si cei care nu au, inainte ca acestia sa navigheze Mediterana. Si, pe baza deciziei facute de UNHCR, noi trebuie sa asiguram plecarea acestora spre Europa, in timp ce migrantii economici sunt repatriati in mod voluntar in tarile lor de origine", a precizat ministrul de Interne.Presa italiana sustine ca ministrul ar putea sa ceara redactarea unui cod de conduita pentru ambarcatiunile umanitare ale organizatiilor nonguvernamentale, care ar putea sa fie confiscate daca nu respecta regulile UE.Roma ar dori ca un centru de comanda maritima sa gestioneze toate operatiunile de salvare din Grecia pana in Libia si Spania.O asemenea comanda ar imprastia migrantii catre toate tarile europene care au acces la Marea Mediterana.De asemenea, guvernantii italieni insista asupra extinderii programului de relocare a refugiatilor, care este limitat la azilanti din Eritreea si Siria.In ultimii doi ani, doar 5.001 solicitanti de azil au fost relocati in 18 tari europene din Italia. Asta inseamna 14% din tinta de 34.953 de migranti fixata de catre Bruxelles.