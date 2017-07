Aproximativ 10.000 de persoane au protestat pasnic la o demonstratie antiglobalizare din Hamburg

Angela Merkel a precizat in adresarea saptamanala ca summitul G20 va aborda o serie de probleme prezentate de protestatarii antiglobalizare, precum distributia bogatiei si consumarea resurselor - pe langa probleme precum incalzirea globala, piata libera, protectia consumatorilor si mentinerea standardelor sociale."Nu vom vorbi doar despre crestere economica, dar mai degraba despre o crestere sustenabila. Trebuie sa avem o situatie castig-castig pentru toata lumea. Cu siguranta ca problemele se invart in jurul ideii: cum putem sa obtinem o crestere sustenabila si cuprinzatoare", a declarat Merkel.Cei 10.000 de protestatari au participat la prima dintre cele 30 de demonstratii programate sa aiba loc de-a lungul saptamanii la Hamburg.Intre timp, 21.000 de politisti vor fi desfasurati in intregul oras, pentru a asigura securitatea la summitul G20.O parte dintre protestatari au ridicat bannere cu mesaje precum: "luptati cu saracia", "opriti carbunele" si "planeta este prima".Autoritatile germane se pregatesc pentru probleme si sunt ingrijorate ca protestele ar putea sa devina violente, asa cum s-a intamplat in 2001, inainte de summitul G8 de la Genova.Atunci o persoana a fost impuscata mortal si alte cateva au fost ranite, in urma protestelor antiglobalizare masive care au avut loc la Genova.