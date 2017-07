VIDEO: Trump a postat pe Twitter un filmulet editat in care tranteste la pamant si ia la bataie un barbat care are in loc de cap sigla CNN

Videoclipul pare a fi o versiune modificata a aparitiei lui Trump de la World Wrestling Entertainment in 2007, WrestleMania 23, in care Trump il pune la pamant pe presedintele WWE Vince McMahon. In filmul de duminica, capul lui McMahon a fost inlocuit cu sigla CNN.





Dupa ce Trump pare sa bata pe efigia CNN, in partea de jos a ecranului apare un logo "FNN Fraud News Network", similar cu cel al lui CNN.





Trump a numit-o pe sotia lui McMahon, Linda McMahon, sefa cabinetului de Administratie a Afacerilor Mici. Ea a fost activa in gestionarea WWE de mai multi ani.





In calitate de candidat la functia de presedinte, dar si de presedinte, Trump si-a facut cunoscut in repetate randuri dispretul fata de mass-media, numind-o "inamicul poporului american" si referindu-se in mod frecvent la organizatiile de stiri ca fiind "stiri false".